O deputado opositor Richard Blanco, acusado pela Justiça venezuelana de estar envolvido na fracassada rebelião militar contra o governo de Nicolás Maduro do último dia 30 de abril, fugiu nesta segunda-feira para a Colômbia após quase 40 dias refugiado na embaixada da Argentina em Caracas.

"Ninguém me silenciará. Por isso decidi atravessar a fronteira na Colômbia e seguirei mais adiante para pedir que nos ajudem. Sozinhos não podemos e meu compromisso é com a Venezuela", disse o legislador em sua conta do Twitter, na qual compartilhou uma fotografia na qual é visto atravessando uma passagem fronteiriça ilegal no estado de Táchira.