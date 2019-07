As autoridades da Índia temem que entre 40 e 50 pessoas tenham ficado presas no desmoronamento, nesta terça-feira, e um edifício residencial em uma área densamente povoada da cidade de Bombaim, no oeste do país.

O prédio de quatro andares desmoronou por volta das 11h40 (horário local, 3h10 de Brasília) no bairro de Dongri, em plena temporada das chuvas de monções, informou o Departamento de Gestão de Desastres da Corporação Municipal da Grande Bombaim.