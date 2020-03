O voo da Air Koryo é o primeiro a deixar a Coreia do Norte em várias semanas depois que o país decidiu fechar suas fronteiras no final de janeiro para impedir a entrada do coronavírus. EFE/Arquivo

Um voo fretado transportou nesta segunda-feira, com destino à Rússia, dezenas de estrangeiros residentes na Coreia do Norte que decidiram deixar o país depois de passarem por um longo período de quarentena para evitar a propagação do coronavírus.

De acordo com o site "Flight Radar", as aeronaves da companhia aérea norte-coreana Air Koryo pousou no aeroporto internacional de Vladivostok, no Extremo Oriente da Rússia, às 10h48 (hora local).