O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta sexta-feira que os tiros disparados ontem contra a Embaixada de Cuba em Washington foram um "ato de ódio", e disse considerar o fato "coerente com a hostilidade" do governo dos Estados Unidos.

"O atentado terrorista à Embaixada é um ato de ódio, consistente com a hostilidade do governo americano em relação a Cuba. Não compartilhar todas as informações com o país atacado é equivalente à tolerância e revive a história do terrorismo contra Cuba", disse o governante em mensagem no Twitter.