Diretores-executivos de 145 empresas assinaram carta enviada nesta quinta-feira ao Senado dos Estados Unidos, em que cobram atuação firme contra a violência por armas de fogo, após os massacres ocorridos em agosto em El Paso, no Texas, e Dayton, em Ohio.

"Cobramos que o Senado permaneça junto com o povo americano e tome medidas sobre a segurança das armas, aprovando uma lei que exija a comprovação de antecedentes (dos compradores) em todas as vendas de armas" aponta o texto, que conta com a assinatura de representantes de empresas como Twitter, Uber, Levi Strauss, Reddit, entre outras.