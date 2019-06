Sete dos dez candidatos a substituir Theresa May se mantêm na disputa para ser o novo líder do Partido Conservador e, consequentemente, primeiro-ministro do Reino Unido, após a primeira votação realizada nesta quinta-feira, com o ex-ministro das Relações Exteriores, Boris Johnson, claramente na frente da corrida.

Os três eliminados são a ex-ministra de Trabalho e Previdência, Esther McVey; a ex-líder do grupo conservador na Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom; e o deputado Mark Harper. Todos os candidatos que seguem na disputa são homens.