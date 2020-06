O chefe do governo do estado da Renânia do Norte-Westfália, na Alemaha, Armin Laschet. EFE/MICHELE TANTUSSI/POOL

O chefe do governo do estado da Renânia do Norte-Westfália, na Alemaha, Armin Laschet, determinou o confinamento parcial do distrito de Gütersloh, por causa de um surto de infecções pelo novo coronavírus na capital regional, que tem o mesmo nome, relacionado a um abatedouro, com 1.553 casos.

De acordo com o governante regional, o número testes com resultados positivos além de pessoas ligadas à empresa Tönnies, onde aconteceu a contaminação, é de apenas 24, ainda assim, a decisão foi tomada como medida de precaução.