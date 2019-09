Apesar de ter pedido força e ser rebaixado à categoria 1 na escala Saffir-Simpson, que vai até cinco, o furacão Dorian chegou nesta sexta-feira à Carolina do Norte provocando fortes chuvas que deixaram 800 pessoas presas em uma ilha do estado, que fica na costa leste dos Estados Unidos, e mais de 200 mil sem energia.

Debilitado depois da passagem pelas Bahamas, o Dorian ainda traz consigo ventos de 150 km/h. As fortes chuvas que acompanham o furacão geraram inundações e enchentes em Cabo Hatteras, no extremo sul da ilha conhecida como Outer Banks, um dos primeiros locais atingidos pelo fenômeno climático na Carolina do Sul.