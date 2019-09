O furacão Dorian, de categoria 1 e com ventos de 90 milhas por hora (150 km/h), que ainda representam perigo, tocou terra no Cabo Hatteras, na Carolina do Norte, segundo informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Em boletim especial divulgado às 9h (hora local; 10h em Brasília), o NHC divulgou que Dorian tocou o solo 5 milhas (8 km) a nordeste do cabo, enquanto se deslocava a 14 milhas por hora (22 km/h).