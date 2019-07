Os duques de Sussex mantêm em privado os detalhes do batismo do seu filho Archie, que acontecerá neste sábado em cerimônia com familiares e amigos no castelo de Windsor.

"Os padrinhos, de acordo com seu desejo, permanecerão em privado", informou nesta quinta-feira o palácio de Buckingham em comunicado. "São amigos do casal, mas não personagens públicos", continuou o comunicado da residência oficial da monarquia do Reino Unido.