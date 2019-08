A queda de quase 38% da Bolsa de Comércio de Buenos Aires e a forte valorização do dólar em relação ao peso argentino nesta segunda-feira, uma reação do mercado ao resultado das eleições primárias realizadas no país ontem, terão impacto sobre a economia do Chile, mas de forma moderada.

A avaliação é do ministro da Fazenda do Chile, Felipe Larraín, que afirmou que os efeitos dos resultados eleitorais da Argentina sobre a economia vão ser vistos principalmente em empresas chilenas com atuação no país vizinho.