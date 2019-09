A Rússia realizou neste domingo eleições regionais e municipais marcadas pelos maiores protestos de oposição ao governo de Vladimir Putin realizados nos últimos anos, depois do impedimento de 57 candidatos a concorrerem por cadeiras na assembleia legislativa (Duma) de Moscou.

Na capital do país, a participação popular no pleito não passou de 22%. Os resultados definitivos não serão conhecidos até amanhã, segundo as informações oficiais.