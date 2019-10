20 out 2019

EFE Villa 14 de Septiembre (Bolívia) 20 out 2019

Morales tenta ser eleito para o quarto mandato consecutivo, com o qual ficaria no poder até 2025. EFE/Jorge Abrego

O presidente da Bolívia, Evo Morales, que é candidato à reeleição, expressou otimismo em relação aos futuros resultados ao votar neste domingo e incentivou a população a participar do pleito.

"Somos muito otimistas, (temos) muita confiança, mas fundamentalmente confiança na democracia", disse Morales em breve comentário à imprensa após votar no município de Villa 14 de Septiembre, situado na província do Chapare, no departamento de Cochabamba.