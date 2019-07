A 25ª edição do Foro de São Paulo será realizada de 24 a 28 de julho em Caracas com mais de 800 convidados, incluindo partidos e movimentos sociais, informou nesta segunda-feira o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

"Mais de 800 convidados em nível internacional, partidos, movimentos sociais do mundo inteiro", disse Cabello em entrevista coletiva na qual ressaltou que 60 desses são procedentes dos Estados Unidos.