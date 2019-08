Pressionado pelos protestos para endurecer as leis sobre posse de armas e para abandonar o discurso anti-imigração, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou nesta quarta-feira as cidades de Dayton e El Paso, alvos no fim de semana de dois ataques a tiros que deixaram 31 pessoas mortas.

Acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, o presidente se reuniu com familiares das vítimas e com os feridos nas duas tragédias, que se somam a uma longa lista de massacres similares registrados nos últimos anos em todo o país.