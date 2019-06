Um dos pré-candidatos do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, o ex-vice-presidente Joe Biden disse nesta quinta-feira, durante um debate com parte dos correligionários com quem disputa a indicação da legenda, que "não se pode comparar" a política migratória do ex-presidente Barack Obama com a que é realizada pelo governo Donald Trump.

"O presidente Obama, acredito, fez um grande trabalho. Se comparado com o que está sendo feito agora, a atual me parece quase imoral", criticou.