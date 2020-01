O ex-presidente boliviano Evo Morales liderou nesta quarta-feira um grande comício em Buenos Aires para celebrar o Dia do Estado Plurinacional da Bolívia, defender seu governo e fazer campanha para o Movimento ao Socialismo (MAS) para as eleições do próximo dia 3 de maio.

"É questão de tempo: vamos recuperar a democracia e vamos voltar ao governo", disse Morales na capital da Argentina, onde pediu refúgio depois de renunciar ao cargo por pressão das Forças Armadas no dia 10 de novembro do ano passado.