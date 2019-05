O papa Francisco divulgou nesta terça-feira um vídeo para fiéis da Romênia e pediu que as barreiras que separam os seres humanos sejam eliminadas.

"Vou até vocês para caminharmos juntos. Caminhamos juntos quando aprendemos a preservar as raízes e a família, quando cuidamos do futuro dos filhos e do irmão que está ao lado, quando vamos além dos medos e das suspeitas, quando derrubamos as barreiras que nos separam dos outros", afirmou o pontífice, que visitará o país entre 31 de maio a 2 de junho.