A produção argentina de aço bruto em novembro foi de 357,5 mil toneladas, o que representa uma queda de 21,6% na comparação com o mesmo mês em 2018.

Segundo um boletim divulgado nesta sexta-feira pela Câmara Argentina do Aço, além disso, produção do metal diminuiu no mês passado 6,4% em relação a outubro.