O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta sexta-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e pediu a ele, em tom irônico, para que não interfira nas eleições americanas de 2020, nas quais ele tentará a reeleição.

No começo da reunião com Putin, que ocorreu durante a cúpula do G20, na cidade de Osaka, no Japão, uma jornalista perguntou a Trump se planejava pedir ao líder russo para que não tente influenciar no resultado do pleito presidencial, como supostamente o no pleito americanos de 2016.