Os embaixadores dos países que pertencem à União Europeia (UE) aprovaram nesta segunda-feira o acordo para a relação futura com o Reino Unido, após o Brexit, em ato necessário para que o pacto alcançado firmado na véspera do Natal passe a ser aplicado parcialmente a partir de 1º de janeiro.

"Luz verde ao acordo Brexit: os embaixadores aprovaram unanimemente a aplicação provisória do Acordo Comercial e de Cooperação UE-Reino Unido", escreveu no Twitter o porta-voz da Presidência Alemã do Conselho da Unão Europeia , Sebastian Fischer.