Um navio de resgate do Irã salvou, nesta quinta-feira, os 44 membros da tripulação dos dois petroleiros que foram supostamente alvos de um ataque no Golfo de Omã, perto da zona onde um incidente similar foi registrado no mês passado.

Os tripulantes - 23 de um cargueiro e 21 do outro - foram resgatados do mar e conduzidos com segurança para a região de Jask, na província de Hormozgan, no sul do Irã, informou a agência oficial de notícias "IRNA".