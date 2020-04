Cuba denunciou na quarta-feira que as restrições do embargo imposto pelos Estados Unidos frustraram a doação de máscaras, ventiladores e testes para detectar o vírus SARS-CoV-2 enviado pelo gigante eletrônico chinês Alibaba à ilha, que já tem seis mortes e 212 casos confirmados de Covid-19.

"As coisas são sempre mais difíceis para Cuba. Mesmo em tempos de pandemia, nós cubanos não podemos respirar facilmente", disse o embaixador do país em Pequim, Carlos Miguel Pereira, citado na capa do jornal oficial "Granma", que conta como a empresa de transportes contratada por Alibaba desistiu de chegar aos portos da ilha.

Os EUA recusaram no último minuto o pedido de Cuba, impedido de chegar ao país devido ao em embargo econômico, financeiro e comercial que Washington mantém desde 1962, reforçado desde a chegada do presidente Donald Trump à Casa Branca, em 2017.

A medida, chamada em Cuba de bloqueio, impões, entre outras restrições, que a ilha utilize o dólar nas transações internacionais, proíbe aos cubanos a compra de um produto com mais de 10% de componentes americanos e estabelece uma penalidade de 180 dias antes de entrar nos EUA para os navios que ancoram em portos cubanos.

O governo Trump apertou as medidas restritivas contra Havana, em uma tentativa de asfixiar a sua já frágil economia, em retaliação a uma suposta ajuda a Nicolás Maduro na Venezuela.

AJUDA PARA TODOS, MENOS CUBA.

A ajuda anunciada pelo fundador da Alibaba, Jack Ma, inclui 2 milhões de máscaras, 400 mil testes rápidos e 104 ventiladores para 24 países da América Latina e do Caribe, incluindo Cuba, Brasil Argentina, Chile, Equador, República Dominicana e Peru.

Ma, um dos homens mais ricos do mundo, já havia enviado remessas humanitárias semelhantes através de sua empresa e da fundação que leva seu nome para EUA, Japão, Coreia do Sul, Itália, Irã e Espanha, entre os países mais duramente atingidos pela pandemia. Logo depois, as doações chegariam também aos países africanos e asiáticos.

No entanto, um desses carregamentos não pôde chegar ao seu destino final, confirmou o embaixador cubano na China, que agradeceu a Ma por ter pensado nos cubanos e pelos esforços que ela ainda faz para que a contribuição de sua fundação finalmente chegue ao seu destino.

"O nobre, enorme e louvável esforço de Jack Ma, que tinha conseguido alcançar mais de 50 países em todo o mundo, não pôde tocar em solo cubano, por mais necessários que esses recursos fossem para apoiar a batalha travada pela pequena ilha sitiada e bloqueada", sublinhou o diplomata.

SOLIDARIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA.

Muitas vozes estão sendo levantadas para pedir as suspensões das restrições dos EUA a países como Irã, Venezuela e Cuba, em um momento em que a pandemia do coronavírus está atingindo os sistemas de saúde e economias em todo o mundo.

Uma campanha online na plataforma de ativismo cidadão Change.org, iniciada por cubanos que vivem em território americano, já reuniu mais de 15,8 mil assinaturas para pedir a Trump que derrube o embargo ao menos provisoriamente.

Até agora, Cuba registrou seis mortes e 212 casos confirmados da doença, mantendo mais de 2,7 mil pessoas isoladas em unidades de saúde. Na terça-feira, o governo local anunciou o fechamento total das fronteiras e reforçou as medidas para enfrentar a crise sanitária, incluindo a suspensão do desfile do dia 1º de maio.