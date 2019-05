A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou nesta sexta-feira que renunciará no próximo dia 7 de junho, quando começará o processo para escolher seu sucessor como líder do Partido Conservador e chefe do Governo do Reino Unido e, permanecerá como interina até a escolha do novo líder "tory".

May anunciou sua decisão em um comunicado na residência oficial de Downing Street, em Londres, e depois de se reunir com o presidente do seu grupo parlamentar, Graham Brady, para determinar seu futuro político.