Bayern pode exercer opção de compra para adquirir direitos do jogador em definitivo. EFE/EPA/RONALD WITTEK

O meia Philippe Coutinho expressou o desejo de permanecer no Bayern de Munique, que pode exercer a opção de compra do jogador, atualmente emprestado pelo Barcelona ao clube alemão.

"Estou muito confortável. Planejo ficar aqui por um ano, me concentro neste momento. Mas, se tudo der certo, gostaria de ficar", comentou o brasileiro durante um evento de fim de ano dos jogadores do Bayern, segundo o site oficial do Campeonato Alemão.