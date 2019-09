A entrada de um novo partido de esquerda na corrida pelas eleições gerais da Espanha, que serão realizadas em novembro, causou nesta segunda-feira uma pequena reviravolta no cenário político do país, já que pode influenciar o voto no campo progressista e alterar os pactos e alianças entre as siglas.

A decisão da pequena legenda Mais Madri (MM) de concorrer às eleições gerais do dia 10 de novembro pode prejudicar a já fragmentada esquerda espanhola, dividindo ainda mais os votos do bloco ou, ainda, fazendo com que eleitores decepcionados com a situação política se abstenham de votar.