Há uma semana, quando as mortes por dengue chegaram a 51, o ministro da Saúde Pública, Julio Mazzoleni, explicou que a epidemia estava em declínio. EFE/Arquivo

O Ministério da Saúde do Paraguai anunciou nesta sexta-feira o fim da epidemia de dengue, que atingiu seu auge no mês passado e deixou 53 mortos, embora alerte que mais casos podem ser registrados devido à natureza endêmica da doença no país.

Durante entrevista coletiva para anunciar o fim da epidemia - que tinha sorotipo predominante DEN-4, o mais leve -, o ministro da Saúde Pública, Julio Mazzoleni, disse que além do número de mortes, o país teve 27.597 casos confirmados, de um total de 177.104 casos relatados.