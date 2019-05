Porta de entrada da embaixada do Equador em Londres. EFE/ Andy Rain

As autoridades do Equador começaram a entregar aos Estados Unidos os pertences pessoais do ativista australiano Julian Assange, informou nesta segunda-feira em comunicado o site WikiLeaks.

O material inclui dois manuscritos, documentos jurídicos, relatórios médicos e equipamentos eletrônicos, o que, segundo o Wikileaks, "viola as leis que protegem a confidencialidade médica e jurídica" do acusado.