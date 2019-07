O presidente do Equador, Lenin Moreno, afirmou neste sábado que tem provas de que o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, transformou o quarto em que vivia na embaixada do país no Reino Unido em um centro de espionagem.

"Temos todas as provas que o quarto no qual vivia o senhor Assange tinha sido transformado em um centro de espionagem para poder observar, detectar por meio de ataques hackers, certos elementos de defesa, de economia e de política dos países irmãos", afirmou Moreno.