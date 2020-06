O presidente do Equador, Lenin Moreno, prorrogou nesta terça-feira o estado de exceção no país por 60 dias, para seguir no combate à Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, embora aponte que a propagação do patógeno está controlada.

A informação foi divulgada através de um comunicado, que revela o envio do Decreto Executivo número 1074. Com isso, além da busca para seguir atuando contra a enfermidade, através de medidas excepcionais que visam acabar com o contágio em massa.