O número de mortos no Equador em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, subiu para 421 nesta sexta-feira, após a inclusão de mais 13 óbitos contabilizados hoje, enquanto os óbitos apontados como prováveis subiram para 675.

Além disso, o boletim divulgado pela ministra de Governo e presidente do Comitê de Operações de Emergência, María Paula Romo, aponta que 125 novos casos de infecção foram contabilizando, o que eleva a quantidade geral para 8.450.

Em entrevista coletiva, a integrante do governo apontou que foram realizados até o momento 29.586 testes de diagnóstico no país, sendo que cerca de 13 mil ainda não tiveram resultado divulgado, já que a capacidade de análise apenas amanhã subirá para 1,4 mil por dia.

De todos os casos ativos de Covid-19, 6.732 pessoas estão em isolamento domiciliar; 234 estão estáveis, mas hospitalizados; e 141 têm prognóstico reservado. Além disso, 922 receberam alta e são considerados curadas.

Das 421 mortes registradas até o momento, a maioria, 193, aconteceu na província de Guayas, cuja capital é Guayaquil. Na sequência estão El Oro, com 41; e Pichincha, em que está Quito, a capital do país, com 35.