A província costeira de Guayas, cuja capital é Guayaquil, é a mais afetada com 5.281 casos positivos. EFE/Marcos Pin

O Equador registrou 297 mortes nesta sexta-feira e aumentou para 7.161 casos positivos para a Covid-19, 44% a mais do que no dia anterior, devido a um aumento considerável no número de testes aplicados à população.

O fato foi anunciado hoje pela Ministra do Governo (Interior), María Paula Romo, onde destacou o aumento da capacidade de processar testes de diagnóstico da doença.

Ela comentou que a coleta de amostras aumentou para 21.568 testes (ontem eram 19.102), dos quais 40% descartaram a presença da doença, até 6.496 casos negativos.

Da mesma forma, a ministra afirmou que, dos casos positivos, 6.102 são estáveis e em isolamento domiciliar, outros 223 são estáveis e hospitalizados e 171 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Além disso, indicou que existem 311 suspeitas de mortes pelo novo coronavírus, mas as causas desses óbitos ainda não foram confirmados.

Segundo informações oficiais, a província costeira de Guayas, cuja capital é Guayaquil, é a mais afetada com 5.281 casos positivos (quase 1,9 mil a mais do que ontem), seguidos por Pichincha (cuja capital é Quito) com 579.

O boletim também menciona 363 pacientes com alta hospitalar após serem curados e afirma que a faixa etária mais afetada é a correspondente a idades entre 20 e 49 anos, com 4.219 casos, enquanto na faixa de 50 a 64 anos somam 1.798.