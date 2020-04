A província de Guayas, cuja capital é Guayaquil, segue sendo a mais afetada, com 6.921 casos e 232 mortes. EFE/Mauricio Torres

O Equador registrou mais 33 mortes nesta segunda-feira por Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que eleva o total para 507, enquanto outras 826 são consideradas suspeitas, segundo a ministra de governo e presidente do Comitê Nacional de Operações de Emergência, María Paula Romo.

Além disso, 10.128 casos foram diagnosticados até o momento no país, quase 700 a mais do que no boletim divulgado ontem.