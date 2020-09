Uma equipe de resgate do Chile que viajou ao Líbano em busca de corpos após a devastadora explosão na capital Beirute no início do mês passado, descartou definitivamente que haja sinais de vida nos escombros de um prédio onde alguns dias eles acreditaram ter detectado uma pessoa respirando.

"Tecnicamente, não há sinais de vida", declarou neste domingo, o chefe do grupo de voluntários chilenos, Francisco Lermanda, à Agência Nacional de Notícias (ANN) do Líbano.