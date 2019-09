Equipes de resgate das Bahamas, com apoio de agentes de outros países, atuam nesta quarta-feira nos trabalhos de assistência às milhares de pessoas que buscam parentes e amigos ou sofreram danos materiais devido à passagem do furacão Dorian, no noroeste do arquipélago.

Até o início da noite, o balanço provisório da tragédia era de sete mortes, mas as autoridades locais alertaram que o número pode aumentar.