O presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan durante um encontro do Partido Ak em Ancara, nesta quarta-feira. EFE/Presidência da Turquia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou nesta quarta-feira atacar o Exército sírio caso as tropas não saiam até o fim do mês de Idlib, o último reduto das facções rebeldes no noroeste da Síria.

"Dois dos nossos 12 pontos de observação estão atrás da linha do Exército sírio. Se o regime não se retirar em fevereiro, a Turquia será forçada a agir por conta própria", advertiu o governante turco em um discurso em Ancara transmitido pela emissora "NTV".