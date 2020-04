O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou neste sábado que as escolas públicas da cidade ficarão com suas instalações fechadas até o fim do ano letivo local, no final de junho.

De Blasio classificou a medida como "dolorosa", mas "necessária para salvar vidas", a fim de continuar implementando o distanciamento social e derrotar a pandemia do coronavírus transmissor da Covid-19.

"Não é uma decisão fácil ou satisfatória para aqueles de nós que temos nos esforçado para conseguir a melhor educação possível para nossos filhos", disse o prefeito em entrevista coletiva.

O sistema de ensino público municipal de Nova York, o maior dos Estados Unidos, com 1,1 milhão de alunos, fechou as escolas em 15 de março e iniciou um sistema de ensino à distância uma semana depois, que continuará funcionando pelo resto do ano letivo.