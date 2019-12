Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, após serem esfaqueadas na noite de sábado em uma cerimônia religiosa na casa de um rabino em Monsey, no norte da cidade de Nova York, informou o Conselho de Assuntos Públicos Judaicos Ortodoxos (OJPAC, na sigla em inglês).

De acordo com as publicações do Conselho no Twitter, o agressor, que depois foi detido pela polícia, esfaqueou cinco pessoas, uma delas até seis vezes, depois de invadir a casa onde era realizado um evento religioso para celebrar o Hanukkah, que marca a vitória de Judas Macabeu contra os greco-sírios em 165 a.C. e a reconquista de Jerusalém e a purificação do Templo.