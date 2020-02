O ministro da Justiça do Brasil, Sergio Moro (d), cumprimenta o embaixador da Espanha no Brasil, Fernando García Casas, durante um evento nesta sexta-feira, em Brasilia. EFE/Andressa Anholete

O embaixador da Espanha no Brasil, Fernando García Casas, expressou nesta sexta-feira a "gratidão profunda" do país ao governo de Jair Bolsonaro e ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela extradição de Carlos García Julía, um dos autores do massacre de Atocha, ocorrido em 1977.

Em evento realizado na embaixada da Espanha, García Casas agradeceu pela cooperação brasileira em um dos casos que, segundo ele, mais marcaram a transição democrática do país após a queda do regime do ditador Francisco Franco.