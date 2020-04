A Espanha registrou 932 mortes por conta da Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 10.935, enquanto os casos confirmados chegaram a 117.110, de acordo com o último boletim divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde espanhol.

A taxa de aumento de novos casos é de 6,77%, confirmando uma progressiva redução nos últimos dez dias, enquanto as mortes também caíram ligeiramente, após 950 óbitos terem sido registrados ontem.

Mas a Espanha voltou a ultrapassar as 900 mortes em 24 horas pelo segundo dia consecutivo, embora a um ritmo ligeiramente inferior do que nos dois dias anteriores, desde a última segunda-feira o aumento de mortes foi de 12,4%.

No entanto, os pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) aumentaram para 6.416 pessoas, e o percentual passou de 3,7% ontem, para 5,31% hoje.

As UTIs são nesses momentos o foco crítico da pandemia, pois estão acumulando pacientes hospitalizados, juntamente com a longa permanência nestes serviços, que pode chegar aos 15 dias.

A região de Madri continua sendo a mais afetada, com 4.483 mortes e 34.188 infecções, mas com uma boa notícia, já que pela primeira vez, as internações nas UTIs diminuíram, com menos 22 pessoas, depois de vários dias em que esses serviços estiveram à beira do colapso.

Essa região acumula 29,04% dos infectados no país como um todo, mas também 40,99% do total de mortes e 45,39% dos curados em toda a Espanha.

A Catalunha é a segunda região mais afetada, com 23.460 infectados, 2.053 pacientes na UTI e 2.335 mortos.