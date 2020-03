Novas sete mortes foram confirmadas neste domingo na Espanha, subindo para 17 o número de vítimas pelo novo coronavírus no país, com 589 infectados, concentrados em 60% em Madri, e nas regiões do País Basco e La Rioja, ambas no norte do país.

Os sete mortos hoje são quatro homens e três mulheres, com idades entre 73 e 92 anos, e todos sofreram patologias anteriores. Três dos homens foram internados em hospitais em Madri e um quarto em Zaragoza, enquanto as três mulheres foram internadas em hospitais no País Basco.