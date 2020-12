A Espanha espera ter vacinado 70% da população até o final do verão europeu de 2021, segundo o ministro da Saúde, Salvador Illa, para quem o país se encontra no "início do fim" da pandemia da Covid-19, que até agora, de acordo com os últimos dados oficiais, registra 1.730.575 de casos e 47.624 mortes.

A vacinação de 70% dos espanhóis irá gerar uma imunidade de rebanho e, "embora não seja o fim definitivo, estaremos em uma fase muito diferente", diz Illa, em entrevista publicada neste domingo no jornal espanhol "Público".