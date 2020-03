As autoridades da Espanha solicitaram ao Centro de Coordenação Euro-Atlântico de Resposta a Catástrofes (EADRCC), liderado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), ajuda internacional para lidar com a pandemia do novo coronavírus.

Segundo a aliança, a assistência inclui 150 mil respiradores FFP3, 300 mil respiradores FFP2, 1 mil termômetros infravermelhos, 150 mil jalecos descartáveis e 5 mil protetores faciais.