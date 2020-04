A Espanha planeja voltar à normalidade que vivia antes da pandemia do novo coronavírus em quatro fases, que serão aplicadas em diferentes partes do país de acordo com a evolução dos casos de contágio e poderão ser concluídas até o final de junho, anunciou o presidente do Governo, Pedro Sánchez, nesta terça-feira.

Cada fase inclui níveis mais altos de abertura em lojas, hotéis e atividades culturais, esportivas e religiosas, explicou Sánchez em pronunciamento transmitido por televisão, além de anunciar que as escolas voltarão a funcionar em setembro.