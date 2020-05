O número de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas na Espanha foi de 179, 50 a menos do que na véspera, o que elevou o total de vítimas do novo coronavírus no país desde o começo da pandemia para 26.478.

O número de infecções confirmadas pelos testes PCR também caiu, para 604 notificações de contágio de ontem para hoje, com 491 a menos que no relatório de ontem, o que significa que houve 223.578 casos em território espanhol até agora. Destes, 47.481 são profissionais de saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, 133.952 pessoas foram curadas da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, 2.804 delas nas últimas 24 horas. Por outro lado, 489 pessoas precisaram ser internadas de ontem para hoje e 70 levadas para unidades de terapia intensiva.

O porta-voz do ministério, Fernando Simon, declarou em entrevista coletiva que a evolução dos novos casos é "muito favorável", mas pediu cautela e que as medidas para saída gradual da quarentena sejam respeitadas.