EFE Madri 2 out 2020

A Espanha registrou 9.419 novas infecções por Covid-19 nesta quinta-feira, das quais 3.715 foram confirmadas nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados oficiais que colocam o número total de infectados desde o início da pandemia em 778.607, já as vítimas estão em 31.973, contando as últimas 182 mortes.

De acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde espanhol, Madri acumula 34% das novas infecções (3.227) e confirmou 1.206 positivos ontem, elevando o número total de infecções para 238.423 nesta região.