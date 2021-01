A Espanha registrou um aumento de 80.202 mortes entre os dias 15 de março, quando surgiu a primeira onda da covid-19 no país, e 27 de dezembro de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados nesta quarta-feira.

O número real de mortes causadas por complicações da covid-19 tem sido motivo de polêmica social e discussão política desde que a pandemia chegou ao país. Os registros oficiais reconhecem 52.683 vítimas até o momento, mas a oposição conservadora e de extrema direita e outros setores acreditam em milhares a mais.