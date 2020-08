A Espanha registrou mais 1.178 casos de infecção pelo novo coronavírus nesta terça-feira e elevou o total desde o início da pandemia da Covid-19 para 302.814, conforme dados apresentados pelo Ministério da Saúde do país.

Na comparação com segunda-feira, foram 5.760 resultados positivos a mais, no entanto, segundo a pasta, isso aconteceu por causa de problemas técnicos nos dados da Aragón, Catalunha e Madri - as regiões mais afetadas nessa segunda onda - que acabaram não sendo contabilizados.