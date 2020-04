A região de Madri continua sendo a região mais afetada, com 50.964 casos confirmados e 6.877 mortes, seguidos pela Catalunha, onde há 37.354 casos e mais de 4 mil mortes. EFE/CLINIC HOSPITAL BARCELONA

A Espanha registrou nesta quinta-feira um aumento nas infecções pelo novo coronavírus, com 5.183 novos casos, o maior número desde o último dia 9, totalizando agora 182.816, enquanto o número de mortes chegou a 551 nas últimas 24 horas, elevando o total para 19.130.

Outras 3.944 pessoas se recuperaram da Covid-19, e 74.797 pacientes tiveram alta, 5,56% a mais em 24 horas, de acordo com último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde espanhol, o que representa 40,9% dos casos.

O porta-voz do Ministério de Saúde para a pandemia do coronavírus, Dr. Fernando Simón, afirmou hoje que "ao aumentar o número de testes, o número de casos confirmados também aumenta" e ele espera que isso continue nos próximos dias, considerando que o aumento dos testes "é uma coisa boa".

No entanto, ele explicou que, como os testes sorológicos estão dando resultados positivos entre as pessoas com anticorpos e sem sintomas, "fica difícil colocá-las (essas pessoas) na linha de evolução da pandemia".

O ministro da Saúde, Salvador Illa, afirmou hoje que nas últimas três semanas os testes diários de PCR passaram de 20 mil para 47 mil, o que significa que desde o início da crise e até a última segunda-feira foram feitos 930.230 testes na Espanha.

Simón descreveu os dados de hoje como "notícias muito boas", pois confirmam que a curva de expansão da pandemia mantém sua estabilização e até um declínio.

A região de Madri continua sendo a região mais afetada, com 50.964 casos confirmados e 6.877 mortes, seguidos pela Catalunha, onde há 37.354 casos e mais de 4 mil mortes.