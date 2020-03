Madri é a região mais afetada, com 27.509 casos registrados e 3.603 mortes. EFE/ Román G. Aguilera

A Espanha registrou na segunda-feira um novo recorde de mortes por conta da Covid-19, chegando a 849 nas últimas 24 horas, um aumento de 11,5%, para um total até o momento de 8.189 óbitos devido a pandemia, informou nesta terça-feira o Ministério da Saúde espanhol.

O máximo de mortes até então havia sido registrado no último domingo, com 838. Ontem, esse número havia caído para 812.

Ainda de acordo com o boletim, no país entre ontem e hoje, foram registradas nas 9.222 novas infecções - aumento de 10,8% -, chegando a 94.417 casos positivos do coronavírus.

Além disso, 5.607 pacientes estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), deixando estes serviços no limite da sua capacidade, especialmente nas regiões mais afetadas: Madri e Catalunha, com 80% de sua ocupação.

A nota positiva foi que 19.259 pessoas já se recuperaram da Covid-19, quase 3,5 mil a mais que ontem.

Como todos os dias, desde o início da pandemia, Madri é a região mais afetada, com 27.509 casos registrados e 3.603 mortes, com um aumento de 31,9% em relação a ontem e três dias consecutivos de queda, o que já representa 24,85% dos dados nacionais, depois de ter excedido mais da metade.

A segunda região mais afetada é a Catalunha, com 18.773 casos e 1.672 mortes.